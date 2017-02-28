Человек способен обучаться во сне

Ученые провели исследование, в ходе которого получилось выяснить, что мозг человека способен обучаться во сне. По словам специалистов, информация не только воспринимается мозгом в таком состоянии покоя, но и усваивается в полной мере.

К такому выводу ученых привели результаты исследования. В рамках эксперимента участникам, которые находились в состоянии сна, давали услышать приятные и неприятные запахи. Каждый аромат ученые сопровождали установленным звуковым сигналом. В ходе эксперимента ученые поняли, что, когда испытуемые слышали сигнал, который сопровождал приятный аромат, они делали глубокий вздох, - сообщает «ФАН».

В ситуации, когда раздавались неприятные запахи с соответствующим сигналом, люди принимались учащать дыхание. Эксперты считают это открытие прорывным и надеются, что итоги исследования помогут разработать систему лечения заболеваний, которые связаны со сном.