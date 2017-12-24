37 человек не смогли выбраться из горящего ТЦ на Филиппинах
Во время пожара в торговом центре на Филиппинах без вести пропали 37 человек.
Как сообщает телеканал «360», происшествие случилось в городе Давао. По предварительной информации, возгорание возникло в мебельном магазине на третьем этаже, после чего огонь распространился дальше.
Местные власти затрудняются привести точные данные о состоянии 37 человек, в настоящее время они считаются пропавшими без вести. В администрации предположили, что посетители торгового центра могли быть заблокированы.
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