37 человек не смогли выбраться из горящего ТЦ на Филиппинах

Во время пожара в торговом центре на Филиппинах без вести пропали 37 человек.

Как сообщает телеканал «360», происшествие случилось в городе Давао. По предварительной информации, возгорание возникло в мебельном магазине на третьем этаже, после чего огонь распространился дальше.

Местные власти затрудняются привести точные данные о состоянии 37 человек, в настоящее время они считаются пропавшими без вести. В администрации предположили, что посетители торгового центра могли быть заблокированы.

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