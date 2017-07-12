В США 80 человек протянули руку помощи тонущей семье
На одном из пляжей в американском штате Флорида в спасении тонущей матери с детьми приняли участие 80 человек.
Началось все с того, что купающихся в океане детей начало относить от берега. Им на выручку поспешила мать, но вскоре и ей потребовалась помощь.
Видя бедственное положение семьи, отдыхающие выстроились в цепочку и таким образом дотянулись до утопающих. В итоге все были спасены, передает Nation News со ссылкой на CBS Nеws.
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