В США 80 человек протянули руку помощи тонущей семье

На одном из пляжей в американском штате Флорида в спасении тонущей матери с детьми приняли участие 80 человек.

Началось все с того, что купающихся в океане детей начало относить от берега. Им на выручку поспешила мать, но вскоре и ей потребовалась помощь.

Видя бедственное положение семьи, отдыхающие выстроились в цепочку и таким образом дотянулись до утопающих. В итоге все были спасены, передает Nation News со ссылкой на CBS Nеws.