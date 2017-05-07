10 человек пострадали в результате падения аттракциона в Турции
В Турции вследствие неисправности аттракциона «Свободное падение» пострадали десять человек.
Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Anadolu, на аттракционе в городе Конья катались 17 человек. Кабинка поднялась на высоту 25 метров, однако при спуске в двух метрах от земли у нее оборвался трос.
Посетители упали и ударились о металлическую платформу. Пострадавших срочно доставили в больницу. По словам врачей, их жизни ничто не угрожает.
В октябре 2016 года в Австралии на аттракционе Thunder River Rapids погибли 4 человека. Они катались на надувных плотах, но во время движения плот перевернулся, и находившиеся в нем люди погибли.
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