16 человек пострадали в железнодорожной катастрофе в Австрии

В районе города Визельбург в Нижней Австрии пассажирский поезд врезался в товарные вагоны, в результате чего пострадали как минимум 16 человек.

По свидетельству очевидцев, два бесхозных товарных вагона самопроизвольно откатились со вспомогательного пути, после чего в них врезался пригородный поезд, следовавший из Санкт-Пельтена в город Шайбс, - сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ORF.

В настоящее время место крушения оцеплено, здесь работают бригады скорой помощи, пожарно-спасательная служба и полиция.