16 человек пострадали в железнодорожной катастрофе в Австрии
В районе города Визельбург в Нижней Австрии пассажирский поезд врезался в товарные вагоны, в результате чего пострадали как минимум 16 человек.
По свидетельству очевидцев, два бесхозных товарных вагона самопроизвольно откатились со вспомогательного пути, после чего в них врезался пригородный поезд, следовавший из Санкт-Пельтена в город Шайбс, - сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ORF.
В настоящее время место крушения оцеплено, здесь работают бригады скорой помощи, пожарно-спасательная служба и полиция.
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