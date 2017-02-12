67 человек отравились угарным газом в Бельгии

67 человек отравились угарным газом в «картинг-центре» в центральной части Бельгии.

Об этом сообщила газета Soir.

Инцидент произошел в бельгийском городе Вавр. Причиной происшествия стала поломка в системе вентиляции, предназначенной для удаления выхлопных газов от гоночных машин.

В результате посетители «картинг-центра» стали задыхаться. На место прибыли бригады скорой помощи и полицейские.

Как пишет газета, «у пяти человек тяжелое отравление, у 12 средней тяжести, и у 50 человек легкое отравление». Всего в заведении на момент происшествия находились 150 человек.