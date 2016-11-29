Человек легко приспосабливается к шуму

Австралийские ученые из Университета Маккуори (Сидней) утверждают, что человек может свободно приспособиться к громким шумам. Исследователи провели опыт на морских свинках.

У этих животных, как и у людей, существует взаимосвязь между слуховой корой и мозгом. Оказалось, что новый звук остается в памяти человека лишь на несколько миллисекунд. Затем этот звук забывается, - сообщают «Народные Новости».

Также исследование представило, что к тем шумам, которые человек слышит регулярно, он привыкает. Головной мозг прекращает их воспринимать, и они не кажутся больше помехой. Это разъясняет, почему люди не реагируют на уличный шум и суету.