Человечество разучится испытывать счастье
Группа экспертов Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что счастье – почти эфемерная и недосягаемая мечта. Эксперты уверены, что несколько поколений назад люди были счастливее, чем сейчас.
В современном мире стало значительно больше факторов, отрицательно влияющих на состояние здоровья, а также психическую стабильность людей. Все это в совокупности может негативно сказаться на восприятии счастья, и удовлетворенности людей своей жизнью, - сообщает «ВладТайм».
Американские ученые уверены, что чем дальше, тем меньше счастья испытывают люди, и в скором времени такое ощущение может и вовсе исчезнуть.
Следующая новость В Московской области уничтожены конопляные угодья
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии