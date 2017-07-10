Человечество разучится испытывать счастье

Группа экспертов Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что счастье – почти эфемерная и недосягаемая мечта. Эксперты уверены, что несколько поколений назад люди были счастливее, чем сейчас.

В современном мире стало значительно больше факторов, отрицательно влияющих на состояние здоровья, а также психическую стабильность людей. Все это в совокупности может негативно сказаться на восприятии счастья, и удовлетворенности людей своей жизнью, - сообщает «ВладТайм».

Американские ученые уверены, что чем дальше, тем меньше счастья испытывают люди, и в скором времени такое ощущение может и вовсе исчезнуть.