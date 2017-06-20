Человечество погибнет от смертельной жары

По прогнозам ученых население планеты Земли ожидает смертельная жара. Специалисты утверждают, что в конце этого века, 50 процентов человечества погибнет.

Американские и британские климатологи провели общее исследование и установили, что под конец 21-го столетия большую часть населения планеты погубит аномальная жара. По данным статистики, установлено, что за последние три десятка лет все больше людей умирают по причине изменившихся климатических условий, - сообщает «ВладТайм».

Научные сотрудники прогнозируют, что жара с каждым годом будет только прогрессировать, ведь никуда нельзя спрятаться от парниковых газов, попадающих в слои атмосферы.

По предположениям экспертов непогода будет испытывать тропики и субтропики. Исследователи уверенно высказываются относительно жары, которая придет очень быстро и население планеты не будет готово к таким погодным условиям, поэтому смертность возрастет.

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