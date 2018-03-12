Человечество ожидает новая глобальная эпидемия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности глобальной эпидемии.

В настоящее время ученые исследуют патогены, которые могут привести к вспышке заболеваний. Среди наиболее опасных для человека являются лихорадки Эбола, Ласса и другие. Есть инфекции, которые до сих пор не идентифицированы учеными.

В мире существуют много источников так называемой «болезни Икс»: это постоянно мутирующие инфекции, например, вирус Зика, которые передаются человеку от животных. Угрозой являются и искусственно созданные вирусы, передает «РИА Новости».

Ученые заранее готовят меры для борьбы с такими заболеваниями, чтобы быстро реагировать на угрозы. В противном случае, по словам экспертов, новая эпидемия станет для человечества смертоносной.

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