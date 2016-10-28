Человечество находится на грани вымирания

Человечество находится на границе вымирания, а точнее треть биосферы Земли, которая угрожает исчезнуть к концу десятилетия, если люди не задумаются и не примут экстренные меры. По суждению всемирного фонда охраны дикой природы (WWF), нынешнее положение вещей способно привести к шестому великому вымиранию.

Согласно данным исследователей, с 1970 года был зафиксирован ежегодные процесс снижения количества птиц, рыб, млекопитающих и рептилий. Популяция обитателей планеты постоянно сокращалась и в результате снизилась на 58%. Расчеты специалистов доказали, что каждый год человечество лишается 2% представителей животного мира, сообщает «24 СМИ».