Человечество находится на грани вымирания
Человечество находится на границе вымирания, а точнее треть биосферы Земли, которая угрожает исчезнуть к концу десятилетия, если люди не задумаются и не примут экстренные меры. По суждению всемирного фонда охраны дикой природы (WWF), нынешнее положение вещей способно привести к шестому великому вымиранию.
Согласно данным исследователей, с 1970 года был зафиксирован ежегодные процесс снижения количества птиц, рыб, млекопитающих и рептилий. Популяция обитателей планеты постоянно сокращалась и в результате снизилась на 58%. Расчеты специалистов доказали, что каждый год человечество лишается 2% представителей животного мира, сообщает «24 СМИ».
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