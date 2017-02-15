Человеческий мозг сохраняет полезные воспоминания
Ученые из Канады обнаружили причину, почему нам часто сложно запомнить мелкие детали прошедших событий из нашей жизни.
Эксперты, проведя исследования на грызунах, пришли к выводу, что в средней предлобной коре головного мозга, которая связана с долгосрочной памятью, располагается группа нейронов. Данные нейроны разрабатывают коды для того, чтобы помочь хранить важную и общую информацию о разных событиях, - сообщает «Экономика сегодня».
По мнению исследователей, группа нейронов создает в мозгу образ всеобщей информации за определенный период, являющийся наиболее выраженным, чем воспоминания о мелких незначительных деталях.
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