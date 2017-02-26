Человеческий мозг может производить фруктозу

Специалисты из Йельского университета выяснили, что человеческий мозг преобразует собственную энергию в сахар. Американские исследователи просканировали мозг восьми здоровых людей, когда они получали глюкозу внутривенно через капельницу.

В результате эксперимента ученые выяснили, что глюкоза, которая является источником энергии в организме, трансформируется в мозгу человека в другой сахар, известный как сорбит, после чего он преобразуется во фруктозу, - сообщают «Актуальные новости».

Кроме того, исследователи изучили образцы крови добровольцев, обнаружив, что уровень фруктозы тоже немного увеличился. В этом уникальном исследовании эксперты впервые продемонстрировали, что фруктоза может быть произведена в человеческом мозге.