Человеческий мозг может производить фруктозу
Специалисты из Йельского университета выяснили, что человеческий мозг преобразует собственную энергию в сахар. Американские исследователи просканировали мозг восьми здоровых людей, когда они получали глюкозу внутривенно через капельницу.
В результате эксперимента ученые выяснили, что глюкоза, которая является источником энергии в организме, трансформируется в мозгу человека в другой сахар, известный как сорбит, после чего он преобразуется во фруктозу, - сообщают «Актуальные новости».
Кроме того, исследователи изучили образцы крови добровольцев, обнаружив, что уровень фруктозы тоже немного увеличился. В этом уникальном исследовании эксперты впервые продемонстрировали, что фруктоза может быть произведена в человеческом мозге.
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