Чехия закрывает свое посольство в Донецкой республике

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек принял решение закрыть посольство на территории Донецкой республики, пишет РБК.

Пресс-секретарь МИД Чехии Ирена Валентова заявила, что глава МИД считает представительство ДНР «противоречащим нормам международного права». В частности, обязательствам уважать территориальную целостность других стран.

В сентябре 2016 года МИД Украины выразил протест Чехии из-за открытия в Остраве представительского центра ДНР. Посольство Чехии просуществовало в Донецкой республике несколько месяцев.