Чехия увеличила квоту на украинских рабочих до 800 человек в месяц

Чехия увеличит ежемесячную квоту на прием украинских гастарбайтеров до 800 человек.

По мнению республиканского объединения промышленности и транспорта, действовавшая квота в размере 3,8 тысячи человек в год слишком мала, а фирмы нуждаются в работниках уже сейчас.

В результате правительство увеличило квоту до 9,6 тысячи человек в год.

Согласно данным Конфедерации предпринимателей и работодателей, наибольший спрос на предприятиях существует на представителей таких профессий, как сварщики, монтажники, фрезеровщики, токари, кладовщики, водители грузовиков, пекари, швеи, сообщает «РИА Новости».