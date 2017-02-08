Чехия увеличила квоту на украинских рабочих до 800 человек в месяц
Чехия увеличит ежемесячную квоту на прием украинских гастарбайтеров до 800 человек.
По мнению республиканского объединения промышленности и транспорта, действовавшая квота в размере 3,8 тысячи человек в год слишком мала, а фирмы нуждаются в работниках уже сейчас.
В результате правительство увеличило квоту до 9,6 тысячи человек в год.
Согласно данным Конфедерации предпринимателей и работодателей, наибольший спрос на предприятиях существует на представителей таких профессий, как сварщики, монтажники, фрезеровщики, токари, кладовщики, водители грузовиков, пекари, швеи, сообщает «РИА Новости».
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