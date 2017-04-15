Чехия отказалась принимать беженцев даже под угрозой санкций

Чехия отказалась принимать беженцев согласно выделенной ей квоте ЕС в размере 1,6 тысячи человек, несмотря на санкции Европейского союза. Об этом заявил глава МВД республики Милан Хованец.

Чехия приняла лишь 12 человек, ситуацию вокруг остальных мигрантов Хованец прокомментировал следующим образом: «Происходящая ныне проверка оставшихся беженцев показывает, что далее уже нельзя никого принимать».

Министр подчеркнул, что проверка беженцев, находящихся во временных лагерях в Италии и Греции, осложняется тем, что мигранты не остаются на местах пребывания. В связи с этим службы безопасности были вынуждены прекратить проверку, отмечает РИА Новости.

Глава чешского МВД подчеркнул: «Окончательное решение остается за правительством, оно должно решить, стоить ли это делать (окончить прием мигрантов) ценой санкций. По моему мнению – да. Нельзя пускать сюда людей без контроля».