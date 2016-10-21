МВД Чехии усилит борьбу с «российской пропагандой»

В Чехии создали специальное подразделение на базе МВД республики, которое будет пресекать попытки вести пропагандистскую деятельность со стороны России и других государств на своей территории. Целесообразность принятого службами МВД Чехии решения объяснил глава ведомства Милан Хованец.

Он рассказал журналистам, что по данным контрразведки Чешской республики силами властей РФ была организована работа целой сети групп и отдельных агентов на территории государства, пишет издание «Независимая Газета».

"Мы хотим попасть в каждый смартфон", - сказал Милан Хованец. По его словам, новое управление в структуре МВД Чехии будет мониторить все социальные сети, отслеживать другие возможные каналы пропаганды населения республики в режиме реального времени.

По данным переписи русскоязычного населения за 2011 год на территории этого государства находилось порядка 30 тысяч человек, в стране работают десятки новостных сайтов, размещающих на своих ресурсах материалы на русском языке. В Москве пока не отреагировали на это заявление чешских властей.