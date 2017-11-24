Суд Чехии согласился на выдачу россиянина США

Верховный суд Чехии оставил в силе решение городского суда Праги, согласно которому задержанный в стране гражданин России Евгений Никулин может быть депортирован как в РФ, так и в США.

Точку в этом вопросе должен решить глава Минюста Чехии. Именно он должен определить, в какой именно стране будет в итоге выдан Никулин, передает ТАСС.

Никулин был задержан чешскими правоохранителями и агентами ФБР США в октябре прошлого года. Американская сторона обвиняет его в хакерских атаках. В России он также обвинялся в совершении преступления с помощью интернета.