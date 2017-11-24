Суд Чехии согласился на выдачу россиянина США
Верховный суд Чехии оставил в силе решение городского суда Праги, согласно которому задержанный в стране гражданин России Евгений Никулин может быть депортирован как в РФ, так и в США.
Точку в этом вопросе должен решить глава Минюста Чехии. Именно он должен определить, в какой именно стране будет в итоге выдан Никулин, передает ТАСС.
Никулин был задержан чешскими правоохранителями и агентами ФБР США в октябре прошлого года. Американская сторона обвиняет его в хакерских атаках. В России он также обвинялся в совершении преступления с помощью интернета.
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