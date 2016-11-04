В Чехии произошло ДТП с участие пяти бронетранспортеров
Пять бронетранспортеров «Пандур» чешской армии попали в ДТП в городе Табор на юге страны во время возвращения с учений.
По словам пресс-секретаря генштаба национальных вооруженных сил Яна Шульца, инцидент произошел по вине легкового автомобиля, ехавшего перед военной техникой. Машина резко затормозила на скользкой трассе, а двигавшиеся на небольшом от нее расстоянии бронетранспортеры не успели сбросить скорость.
В результате столкновения пострадали девять военнослужащих и двое гражданских лиц, передает ТАСС.
Расследованием происшествия занимаются чешская полиция и специальная комиссия генштаба.
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