В Чехии произошло ДТП с участие пяти бронетранспортеров

Пять бронетранспортеров «Пандур» чешской армии попали в ДТП в городе Табор на юге страны во время возвращения с учений.

По словам пресс-секретаря генштаба национальных вооруженных сил Яна Шульца, инцидент произошел по вине легкового автомобиля, ехавшего перед военной техникой. Машина резко затормозила на скользкой трассе, а двигавшиеся на небольшом от нее расстоянии бронетранспортеры не успели сбросить скорость.

В результате столкновения пострадали девять военнослужащих и двое гражданских лиц, передает ТАСС.

Расследованием происшествия занимаются чешская полиция и специальная комиссия генштаба.