В Чехии открыли после реставрации захоронения советских солдат
Начальник управления министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор Владимир Попов рассказал, что в Чехии завершилась реставрация захоронений советских солдат.
- В городе Визовице в Чехии состоялась торжественная передача администрации города двух отреставрированных на средства российской стороны захоронений красноармейцев: на центральном кладбище Визовице, а также могилы двух советских партизан на холме Дубрава близ города, - сказал Попов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что специалисты провели также исследовательские работы.
- Была проведена не только реставрация захоронений, но и уточнены и внесены новые данные о захороненных, установленные сотрудниками представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии, благодаря исследовательской работе с банком данных «Мемориал» Минобороны, порталом «Память народа», а также чешскими архивами, - отметил представитель ведомства.
Он добавил, что советские воины не должны быть забыты.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии