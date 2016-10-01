В Чехии открыли после реставрации захоронения советских солдат

Начальник управления министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор Владимир Попов рассказал, что в Чехии завершилась реставрация захоронений советских солдат.

- В городе Визовице в Чехии состоялась торжественная передача администрации города двух отреставрированных на средства российской стороны захоронений красноармейцев: на центральном кладбище Визовице, а также могилы двух советских партизан на холме Дубрава близ города, - сказал Попов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что специалисты провели также исследовательские работы.

- Была проведена не только реставрация захоронений, но и уточнены и внесены новые данные о захороненных, установленные сотрудниками представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии, благодаря исследовательской работе с банком данных «Мемориал» Минобороны, порталом «Память народа», а также чешскими архивами, - отметил представитель ведомства.

Он добавил, что советские воины не должны быть забыты.