Чечня нашла себе Золотого тельца в лице Владимира Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул предложение разрешить главе российского государства занимать пост в течение трех сроков подряд.

В парламенте Чечни считают, что если данные поправки будут приняты Госдумой РФ, это никак не умалит демократические основы и устои государства, но более того, даст возможность российскому народу самому достойно определить свое будущее.

Мотивировали депутаты это тем, что в России на данный момент нет альтернативы Владимиру Путину, отмечает «Комсомольская правда».

Демократия в глазах чеченских парламентариев и их решение по поводу альтернативы коренным образом расходится с основами прав человека и логикой.

Во-первых, до 2024 года «альтернатива» может появиться, если власти России будут вести иным образом, не возводя президента в ранг царя Всея Руси, и давая возможность молодым политикам выходить на сцену.

Во-вторых, отчего чеченские депутаты решили, что решение народу самому решать свое будущее зависит от их мнения и желания? Этот вопрос также относится к вопросу о развитии демократии в стране.