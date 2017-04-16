Суд Чечни заочно арестовал виновного в подготовке покушения на Кадырова

Ису Ямадаев, обвиняемый в организации покушения на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заочно арестован Старопромысловским судом Грозного. Также Ямадаев объявлен в международный розыск.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, обвинение по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство) было предъявлено 12 апреля. В тот же день Ямадаева объявили в международный розыск.

Адвокаты подсудимого заявляли, что следственные действия в отношении Ямадаева незаконны. Главная причина этого заключается в том, что он является действующим военнослужащим военной части 16544 Минобороны, поэтому, в соответствии с российским законодательством, дело должно вести не гражданское, а военное следствие.

Однако эти доводы не были взяты во внимание, и 14 апреля суд заочно арестовал Ямадаева. По версии следствия, он решил убить главу Чечни из-за того, что тот якобы виновен в гибели его брата.