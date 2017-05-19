Геи из Чечни попросили визы в ЕС

Организация, представляющая интересы геев, вывезенных с территории Чечни, обратилась в ЕС с просьбой предоставить им визы, сообщил представитель «Российской ЛГБТ-сети».

«ЛГБТ-сеть» эвакуировала из Чечни 43 представителя нетрадиционной сексуальной ориентации, а всего за помощью, по данным организации, обратились 80 человек.

Ранее посольство США отказало в выдаче виз геям из Чечни, сообщает «РИА Новости».

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых задержаниях геев в Чечне. Позже газета сообщила о существовании в республике тюрем для гомосексуалистов, где к ним применяются пытки. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов тогда заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике»,