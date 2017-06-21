Геи из Чечни пожаловались американским журналистам

Журналистка американского телеканала Vice News Хинд Хассан встретилась с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне.

В Аргуне ей показали место, якобы являющееся тюрьмой для геев, однако здание оказалось заброшенным. Кроме того, представители СМИ пообщались с членом совета по правам человека в Чечне Хедой Саратовой, которая рассказала, что заявлений от геев не получала.

«Я не говорю, что в Чечне нет проблем. Если я не увидела ни одного гея перед собой и не принес он мне ни одного заявления, я не могу признать, что они есть. Но если они есть, я буду им помогать, если они придут», - заявила Саратова, отметив, что члены ЛГБТ-сообщества, зная традиции и обычаи в Чечне, могли просто пойти на вокзал, купить билет и уехать.

Также журналистка поговорила с двумя геями, которые сбежали в Москву. Один из них рассказал, что родной дядя бил его ногами, а однажды сбрил волосы. Второй собеседник подчеркнул, что в Чечне позор издревле смывается только кровью.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запрет пропаганды гомосексуализма не ущемляет права членов ЛГБТ-сообщества, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой Юга.ру.

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