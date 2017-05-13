МВД Чечни обратится в суд из-за публикации о преследовании геев

МВД Чечни намерено обратиться в суд после проверки статьи в «Новой газете» о задержании в республике представителей сексуальных меньшинств.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на главу МВД республики Руслана Алханова, после выхода публикации была проведена служебная проверка. Он подчеркнул: «По ее результатам, распространенная в СМИ информация не нашла под собой никаких объективных подтверждений, а материалы служебной проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета по ЧР для принятия процессуального решения в соответствии с статьями 144 и 145 УПК».

Алханов опроверг информацию о задержании 160 мужчин нетрадиционной ориентации и убийстве 50 из них.

Ранее издание опубликовало материал, в котором сообщалось о более 100 задержанных в Чечне гомосексуалистах. При этом отмечалось, что трое из них были убиты.