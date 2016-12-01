В Чечне закрылись все алкогольные магазины после пьяного ДТП

В Чечне после крупного ДТП с участием пьяного водителя, произошедшего на трассе «Кавказ», были закрыты все магазины по продаже спиртных напитков, сообщил руководитель оперативного штаба по профилактике ДТП, председатель парламента республики Магомед Даудов.

По его словам, которые приводит «Экономика сегодня», предприниматели, которые занимались продажей алкоголя, добровольно отказались от своей деятельности.

О закрытии всех алкогольных магазинов Даудов сообщил на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова. Даудов заявил, что в республике было 20 точек по реализации спиртных напитков, но теперь не осталось ни одной.

Ранее Кадыров сообщил о крупном ДТП, в результате которого погибли семь человек. Автомобиль Ford, за рулем которого находился водитель в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21014, в котором находились пять человек. Виновник аварии погиб.