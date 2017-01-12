В Чечне задержали несколько десятков связанных с ИГ боевиков

В Чечне в ходе спецоперации ликвидировали сеть боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

По словам собеседника «Интерфакса», задержаны несколько десятков бандитов, включая пособников.

При этом он отметил, что одному преступнику удалось сбежать, сейчас ведутся его поиски.

Масштабная спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, а также нескольких населенных пунктах Шалинского района.