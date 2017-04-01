В Чечне задержали более ста подозреваемых в гомосексуализме

В течение последних недель в Чечне прошли массовые задержания мужчин, которых подозревают в гомосексуальности.

Как сообщает «Новая газета», информация об этом подтверждена многочисленными источниками, в том числе чеченскими ЛГТБ-активистами, источниками в ФСБ и МВД республики, а также в прокуратуре и администрации главы.

Чеченские спецслужбы назвали массовые задержания «профилактической зачисткой». Известно, что она связана с намерениями ЛГТБ-активистов из других регионов России провести акции в городах Северного Кавказа. По данным издания, некоторые подозреваемые в нетрадиционной ориентации убиты.

«Новая газета» сообщает о трех погибших. По информации издания, в числе задержанных члены чеченского муфтията, влиятельные религиозные деятели и двое телеведущих. Авторы статьи обещают обратиться в СК, Генпрокуратуру и администрацию президента России с просьбой провести расследование.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался комментировать публикацию, заявив , что впервые слышит о задержаниях по подозрению в гомосексуальности.