В Чечне уничтожены несколько боевиков

В Гудермесском районе Чечни уничтожены от пяти до семи боевиков. Инцидент случился в ночь на воскресенье. Четыре сотрудника полиции получили ранения.

– Сотрудники полиции попытались остановить две легковые автомашины. Однако водители отказались выполнить требования полицейских. По ним из автомобилей был открыт огонь. В завязавшейся перестрелке получили ранения четверо полицейских, – рассказали в силовых структурах Чечни. Происшествие случилось на автодороге Герзель-Энгель-Юрт. Оба автомобиля, из которых велась стрельба, были уничтожены.

Правоохранительные органы устанавливают число боевиков, оказавших сопротивление. Раненные полицейские доставлены в больницы, сообщает "Интерфакс".