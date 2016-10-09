В Чечне уничтожены несколько боевиков
В Гудермесском районе Чечни уничтожены от пяти до семи боевиков. Инцидент случился в ночь на воскресенье. Четыре сотрудника полиции получили ранения.
– Сотрудники полиции попытались остановить две легковые автомашины. Однако водители отказались выполнить требования полицейских. По ним из автомобилей был открыт огонь. В завязавшейся перестрелке получили ранения четверо полицейских, – рассказали в силовых структурах Чечни. Происшествие случилось на автодороге Герзель-Энгель-Юрт. Оба автомобиля, из которых велась стрельба, были уничтожены.
Правоохранительные органы устанавливают число боевиков, оказавших сопротивление. Раненные полицейские доставлены в больницы, сообщает "Интерфакс".
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