В Чечне от укола против простуды скончался мальчик

Следственный комитет по Чеченской Республике проводит проверку по факту смерти ребёнка, который скончался от аллергической реакции на медицинский препарат.

По предварительным данным, отец с медицинским образованием сделал уколы своим детям от простуды – двухлетнему мальчику и годовалой девочке, сообщает Life.ru.

После инъекции состояние детей резко ухудшилось, их доставили в больницу. Там детям был поставлен диагноз «анафилактический шок, аллергическая реакция на введённый медицинский препарат», в результате чего мальчик скончался, а его сестра находится в тяжёлом состоянии.