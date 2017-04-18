В Чечне от укола против простуды скончался мальчик
Следственный комитет по Чеченской Республике проводит проверку по факту смерти ребёнка, который скончался от аллергической реакции на медицинский препарат.
По предварительным данным, отец с медицинским образованием сделал уколы своим детям от простуды – двухлетнему мальчику и годовалой девочке, сообщает Life.ru.
После инъекции состояние детей резко ухудшилось, их доставили в больницу. Там детям был поставлен диагноз «анафилактический шок, аллергическая реакция на введённый медицинский препарат», в результате чего мальчик скончался, а его сестра находится в тяжёлом состоянии.
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