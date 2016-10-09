В Чечне сообщили об убийстве сотрудника Нацгвардии

В ночь на воскресенье в Шалинском районе Чечни был убит сотрудник Нацгвардии. Тело найдено в селе Мескер-Юрт.

Причины и обстоятельства происшествия не установлены, сообщает издание "Известия". На месте работают сотрудники полиции. Официальных данных об инциденте нет. По информации информированных источников, в теле мужчины были обнаружены несколько огнестрельных ранений.

Известно, что убитый охранял нефтеполк республики.