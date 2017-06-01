В Чечне призвали к блокировке в сети журнала «Charlie Hebdo»
Прокуратура Шалинского района Чеченской республики высказалась за запрет публикаций и распространение в интернете карикатур французского сатирического журнала «Charlie Hebdo».
По мнению судебной инстанции, подобные рисунки оскорбляют религиозные чувства верующих и могут привести к разжиганию розни на этой почве.
«Charlie Hebdo» в мае опубликовал карикатуры на тему преследования геев в Чечне, где в нелицеприятном виде изображен Рамзан Кадыров.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, комментируя появление этих рисунков, отметил, что самой правильной реакцией для главы Чечни на карикатуры будет их игнорирование, сообщает Regnum.
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