В Чечне предлагают продлить срок президентства Владимира Путина

Парламентарии республики подготовили соответствующий законопроект, который содержит поправки в Конституцию России.

Согласно документу, президентом РФ может быть избран один и тот же человек три срока подряд. По словам спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, инициатива не противоречит демократическим основам государства. Кроме того, она предоставляет возможность населению страны определить свое будущее.

Даудов добавил, что в ближайшее время законодатели Чечни обсудят вопрос внесение законопроекта на рассмотрение Госдумы, сообщает РИА «Новости».

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