В Чечне погибли два сапера-контрактника

В Чечне во время разминирования сельскохозяйственных угодий погибли два сапера, служивших по контракту.

Инцидент произошел в Шатойском районе. Еще один военнослужащий-контрактник получил ранение. В настоящее время он госпитализирован и ему оказывается медицинская помощь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

На месте происшествия ведет работу комиссия ЮВО.