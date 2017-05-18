В Чечне погибли два сапера-контрактника
В Чечне во время разминирования сельскохозяйственных угодий погибли два сапера, служивших по контракту.
Инцидент произошел в Шатойском районе. Еще один военнослужащий-контрактник получил ранение. В настоящее время он госпитализирован и ему оказывается медицинская помощь, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
На месте происшествия ведет работу комиссия ЮВО.
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