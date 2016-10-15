В Чечне назначат нового главу Верховного суда

В Чеченской республике открыли вакансию на должность главы Верховного суда. Заявки принимаются до 14 ноября.

Прежний глава Верховного суда Чечни Магомед Каратаев подал в добровольную отставку. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Российской Федерации удовлетворила это заявление в конце сентября текущего года, сообщает ТАСС.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров предложил подать в добровольную отставку четырем судьям. Кадыров заявил, что чеченские суды затягивают рассмотрение дел и выносят необъективные приговоры.