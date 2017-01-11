В Чечне ликвидированы четыре боевика
На окраине села Цоци-юрт в Курчалоевском районе Чечни в результате спецоперации, проведенной силовыми структурами РФ, уничтожены четыре боевика. При выполнении задания погиб один сотрудник полиции.
- Бандгруппа была блокирована полицейскими недалеко от населенного пункта Цоци-юрт. В настоящее время спецоперация вступила в завершающую фазу. Известно, что как минимум четыре боевика уничтожено. Их личности устанавливаются, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
По словам собеседника агентства, ведется необходимая работа по выявлению и задержанию возможных пособников группы.
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