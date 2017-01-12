В Чечне ликвидированы четверо боевиков
Сотрудники ФСБ ликвидировали четверых боевиков на окраине села Цоци-юрт в Курчалоевском районе Чечни.
Как уточняется в материале, одному экстремисту удалось скрыться, однако силовики уже блокировали квадрат, в котором он находится.
Правоохранители устанавливают личности убитых боевиков, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на источник ТАСС.
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