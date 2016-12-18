В Чечне ищут троих участников нападения на полицейских

Чеченские правоохранители разыскивают трех человек, участвовавших в нападении на сотрудников полиции в Грозном.

По данным МВД республики, злоумышленники являются членами запрещенной в России террористической группировки ДАИШ, передает ТАСС.

Грозненские полицейские были атакованы группой бандитов 17 декабря. Злоумышленники сбили сотрудника ДПС при попытке остановить их машину, а затем начали стрельбу. Ответным огнем четверо бандитов были убиты и еще двое ранены. Жертв среди полицейских нет.

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Места: Россия
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