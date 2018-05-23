Чеченцев огорчил отказ «АВТОВАЗа» от «Приоры»

Молодежь Чечни недовольна решением предприятия прекратить производство Lada Priora.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев отметил, что этот автомобиль пользуется большой популярностью на Северном Кавказе благодаря соотношению цены и качества, а также несложному ремонту.

По его мнению, «АВТОВАЗ» совершает ошибку, отказываясь от производства доступного большинству покупателей автомобиля, сообщает Nation News со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».