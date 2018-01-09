Чеченский правозащитник попался на перевозке марихуаны
Полицейские нашли в автомобиле руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева пакет с марихуаной, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Чечне.
Уточняется, что сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт для проверки документов была остановлена автомашина марки ВАЗ-111930 Лада Калина, под управлением Титиева.
При досмотре в салоне был обнаружен полимерный пакет с веществом со специфическим запахом марихуаны. Общий вес наркотика составил 180 граммов.
Вещество было изъято и направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр, сообщает «Интерфакс».
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