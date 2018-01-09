Чеченский правозащитник попался на перевозке марихуаны

Полицейские нашли в автомобиле руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева пакет с марихуаной, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Чечне.

Уточняется, что сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт для проверки документов была остановлена автомашина марки ВАЗ-111930 Лада Калина, под управлением Титиева.

При досмотре в салоне был обнаружен полимерный пакет с веществом со специфическим запахом марихуаны. Общий вес наркотика составил 180 граммов.

Вещество было изъято и направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр, сообщает «Интерфакс».