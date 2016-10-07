Чеченский боец Эдилов и украинец Крылов подерутся из-за Емельяненко

Представитель чеченского бойцовского клуба «Ахмат» Абдул-Керим Эдилов принял вызов украинца Никиты Крылова, ранее предложившему «ответить за свои слова» о российском мастере смешанных единоборств Федоре Емельяненко.

«Я жду уже 10 месяцев звонка от UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), и моей радости не будет предела, если первым бойцом, предложенным мне для встречи в октагоне, будешь ты, Никита Крылов. Мне без разницы, где, когда и в какой организации с тобой драться. Не будем устраивать шоу в инстаграме, а покажем шоу в клетке. Каждый мужчина должен отвечать за свои слова, надеюсь, ты не забудешь своих слов, и мы решим этот вопрос как настоящие мужчины и как настоящие профессионалы», - цитирует Р-Спорт запись, сделанную Эдиловым в социальной сети Instagram.

Ранее Емельяненко выступил с критикой того, что на турнире в Грозном в боях на октагоне участвовали дети.

Это замечание вызвало широкий резонанс и переросло в полемику. В частности, Эдилов заявил, что Емельяненко «не стоит лезть туда, куда его не просят», а Крылов вступился за Емельяненко и предложил провести бой, как только у Эдилова истечет срок дисквалификации.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Маркин в стихах прокомментировал свою отставку из Следственного комитета РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО