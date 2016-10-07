Чеченский боец Эдилов и украинец Крылов подерутся из-за Емельяненко

Представитель чеченского бойцовского клуба «Ахмат» Абдул-Керим Эдилов принял вызов украинца Никиты Крылова, ранее предложившему «ответить за свои слова» о российском мастере смешанных единоборств Федоре Емельяненко.

«Я жду уже 10 месяцев звонка от UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), и моей радости не будет предела, если первым бойцом, предложенным мне для встречи в октагоне, будешь ты, Никита Крылов. Мне без разницы, где, когда и в какой организации с тобой драться. Не будем устраивать шоу в инстаграме, а покажем шоу в клетке. Каждый мужчина должен отвечать за свои слова, надеюсь, ты не забудешь своих слов, и мы решим этот вопрос как настоящие мужчины и как настоящие профессионалы», - цитирует Р-Спорт запись, сделанную Эдиловым в социальной сети Instagram.

Ранее Емельяненко выступил с критикой того, что на турнире в Грозном в боях на октагоне участвовали дети.

Это замечание вызвало широкий резонанс и переросло в полемику. В частности, Эдилов заявил, что Емельяненко «не стоит лезть туда, куда его не просят», а Крылов вступился за Емельяненко и предложил провести бой, как только у Эдилова истечет срок дисквалификации.