Чайка рассказал Путину о действенности мер по защите прав бизнеса

Российский генпрокурор представил главе государства доклад о текущей ситуации по результатам действующей программы по комплексу защитных мер в интересах малого и среднего бизнеса. Встреча Президента России и Юрия Чайки состоялась на территории резиденции в Ново-Огарево.

В своем докладе Чайка рассказал о позитивном влиянии действующей программы и положительном векторе выбранного государством направления поддержки предпринимателей, обозначил проблемные зоны.

«Генпрокуратурой на системной основе реализуется комплекс мероприятий по защите прав предпринимателей. Введенные налоговые и контрольно-надзорные каникулы, а также функционирование единого реестра проверок дали определенный результат, проверок стало меньше. Ежегодно их количество сокращается, с 2015 года в два раза, сейчас мы вышли на уровень где-то 460 тысяч проверок в год», - отметил в своем докладе Путину генпрокурор.

По словам Чайки, текущие проблемы в основном связаны с тем, что исполненные предпринимателями муниципальные и государственные контракты не всегда и не своевременно оплачиваются. Этот факт сильно осложняет условия функционирования малого и среднего бизнеса, сообщает «Федерал Пресс».