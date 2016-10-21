Чайка рассказал Путину о действенности мер по защите прав бизнеса

Российский генпрокурор представил главе государства доклад о текущей ситуации по результатам действующей программы по комплексу защитных мер в интересах малого и среднего бизнеса. Встреча Президента России и Юрия Чайки состоялась на территории резиденции в Ново-Огарево.

В своем докладе Чайка рассказал о позитивном влиянии действующей программы и положительном векторе выбранного государством направления поддержки предпринимателей, обозначил проблемные зоны.

«Генпрокуратурой на системной основе реализуется комплекс мероприятий по защите прав предпринимателей. Введенные налоговые и контрольно-надзорные каникулы, а также функционирование единого реестра проверок дали определенный результат, проверок стало меньше. Ежегодно их количество сокращается, с 2015 года в два раза, сейчас мы вышли на уровень где-то 460 тысяч проверок в год», - отметил в своем докладе Путину генпрокурор.

По словам Чайки, текущие проблемы в основном связаны с тем, что исполненные предпринимателями муниципальные и государственные контракты не всегда и не своевременно оплачиваются. Этот факт сильно осложняет условия функционирования малого и среднего бизнеса, сообщает «Федерал Пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость США могут ввести новые санкции против России из-за Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО