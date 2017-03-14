Чайка рассказал о незаконных покупках чиновников РФ на 2 млрд рублей в 2016 году

Выступая на коллегии Генеральной прокуратуры, глава ведомства Юрий Чайка рассказал о том, что в 2016 году российские государственные чиновники совершили покупки на сумму свыше двух миллиардов рублей, не предоставив сведений, подтверждающих законность их доходов.

- На основании материалов, полученных по итогам контроля за расходами, прокурорами заявлено 30 исков об обращении в доход государства имущества на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, — цитирует Чайку РИА «Новости».

По словам генерального прокурора, выявлено более 325 тысяч коррупционных нарушений, почти каждое четвертое из которых (свыше 74 тысяч) связано с предоставлением государственными и муниципальными служащими неполных или недостоверных сведений о доходах.

Как сообщили агентству в пресс-службе Генпрокуратуры, по итогам 2016 года 383 чиновника были уволены в связи с утратой доверия.