Чайка предложил кандидатуру на пост прокурора Крыма
Генеральный прокурор Юрий Чайка предложил кандидатуру заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова на должность прокурора Крыма.
По словам главы комитета парламента по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефима Фикса, вопрос по кандидатуре Камшилова будт рассмотрен сегодня на внеочередном заседании сессии крымского парламента.
Прокурор Крыма Наталья Поклонская оставила занимаемую должность после избрания депутатом Государственной думы. Обязанности прокурора Крыма на данный момент исполняет ее первый заместитель Андрей Фомин, сообщает «Федерал пресс».
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