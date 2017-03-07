Чавушоглу потребовал от Германии прекратить поучения в адрес Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Гамбурге, призвал Германию «прекратить чтение лекций по демократии» Анкаре.

Он также отметил, что Турция и Германия находятся в состоянии систематического противостояния, передает РИА «Новости». По словам Чавушоглу, Анкара ни с кем не хочет портить отношения, но на недружелюбные действия будет отвечать соответственно.

Министру пришлось выступать в здании генконсульства, поскольку немецкие власти отменили его встречу с турецкой диаспорой. Они объяснили это тем, что помещение, где должна была пройти встреча, якобы не соответствует нормам противопожарной безопасности.