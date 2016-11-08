Чавушоглу обвинил Германию в поддержке террористов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Германию в оказании поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК) и членам организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

«У нас с Германией напряженность, потому что она выступает не за Турцию, а за тех, кто против Турции», - цитирует министра РИА «Новости».

По его словам, Германия принимает и поддерживает членов этих организаций. Они продолжают там действовать и оттуда же финансируются. Чавушоглу выразил уверенность в том, что немецкому правительству об этом хорошо известно.

Министр полагает, что для разрешения ситуации Анкаре и Берлине необходимо вести интенсивный диалог, основанный на взаимном уважении.