Часы Владимира Путина уйдут с молотка за миллион евро

Часы Patek Philippe 5208P, которыми якобы ранее владел президент России Владимир Путин, будут проданы на аукционе в Монако.

Как уточняется в материале, стартовая цена лота составит один миллион евро.

Отмечается, что модель наручных часов Patek Philippe 5208P является одной из самых сложных и дорогостоящих. Часы оснащены вечным календарем, хронографом и репитиром.

Кроме того, покупатель дорогостоящего предмета получит сертификат, удостоверяющий, что ранее этими часами владел российский президент Владимир Путин.

Являлся ли предыдущим владельцем часов президент России точно неизвестно, однако по словам представителей аукциона, вероятность ошибки крайне мала, сообщает Ura.ru.