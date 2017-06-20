Частый пульс повышает риск смерти

Научные сотрудники из Университета Циндао провели исследование, в ходе которого они проанализировали сведения о более чем 2 миллионов пациентах. В документации упоминалось о более чем 78 тысячах случаях смерти из-за разных причин. Еще 25 тысяч человек скончались от сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате специалисты выяснили, что при увеличении частоты пульса на каждые десять ударов в минуту риск смерти по разным причинам увеличивался на 9 процентов. Также частый пульс на 8 процентов увеличивал вероятность смерти от сердечно-сосудистых недугов, - сообщает «ВладТайм».

Было отмечено, что люди, у которых сердце билось со скоростью более 80 ударов в минуту, на 45 процентов больше рисковали умереть раньше, чем те пациенты, у которых частота сердечных сокращений составляла от 60 до 80 ударов в минуту.