Частый пульс повышает риск смерти

Научные сотрудники из Университета Циндао провели исследование, в ходе которого они проанализировали сведения о более чем 2 миллионов пациентах. В документации упоминалось о более чем 78 тысячах случаях смерти из-за разных причин. Еще 25 тысяч человек скончались от сердечно-сосудистых заболеваний.

В результате специалисты выяснили, что при увеличении частоты пульса на каждые десять ударов в минуту риск смерти по разным причинам увеличивался на 9 процентов. Также частый пульс на 8 процентов увеличивал вероятность смерти от сердечно-сосудистых недугов, - сообщает «ВладТайм».

Было отмечено, что люди, у которых сердце билось со скоростью более 80 ударов в минуту, на 45 процентов больше рисковали умереть раньше, чем те пациенты, у которых частота сердечных сокращений составляла от 60 до 80 ударов в минуту.

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