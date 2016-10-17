Частые разговоры мужчин по телефону могут вызвать бесплодие

Индийские ученые из специализированной клиники по решению проблем мужского здоровья, пришли к выводу, что частые телефонные разговоры могут стать причиной бесплодия. Репродуктивная мужская функция может дать сбой из-за волн, которые излучает телефон при приеме и передаче сигнала.

Вывод нашел подтверждение после проведения анализа данных множества пациентов. Ученые посчитали, сколько каждый из участников эксперимента уделяет времени на общение по телефону и сравнили информацию с анализом активности их сперматозоидов.

Оказалось, что частота телефонных переговоров оказывает значительное влияние на количество и жизнеспособность сперматозоидов, сообщает «ФАН». Выяснилось, что мужчины, разговаривающие по телефону более четырех часов в день, гораздо более склонны к бесплодию.