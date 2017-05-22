РФ частично отменила ограничения на поставки продуктов из Белоруссии
Россия сняла ограничения на поставки продукции семи белорусских молокозаводов и двух предприятий по производству говядины.
При этом российская сторона ожидает, что Минск усилит контроль за качеством поставляемых в РФ продуктов, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление главы Минсельхоза Александра Ткачева в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы хотим, чтобы белорусская сторона усилила мониторинг, внутренний контроль прежде всего за сырьем, готовой продукцией. Белорусы пообещали», - цитирует его издание.
По словам Ткачева, снятие ограничений в отношении других белорусских производителей будет обсуждаться по итогам следующего раунда переговоров.
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